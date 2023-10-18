شكرا لقرائتكم خبر 1000 شركة بمنصة "تك" و150 منتجا سعوديا في دليل المنتجات التقنية المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 18 شركة، ووصل عدد الشركات المسجلة في منصة تك إلى أكثر من 1000 شركة تقنية، فيما تجاوز عدد المنتجات المسجلة في دليل المنتجات التقنية المحلية 150 منتجا تقنيا محليا.

وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في منتدى التقنية الرقمية 2023 برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحة، بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي، تحت شعار «برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر»، أمس في الرياض، أن سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بلغ 81 مليار ريال في عام 2022، فيما يتوقع أن يصل إلى 103 مليارات ريال في عام 2025.

سوق واعدة

ونوهت الهيئة بأن سوق البرمجيات يعد من الأسواق الواعدة عالميا بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 11% ، كما أن جهودها أثمرت في رفع كفاءة المنتجات التقنية المحلية مما أدى لتضمينها في التقارير العالمية كمنصة Gartner وتقرير IDC، بواقع 20 منتجا تقنيا محليا ما يعكس نضج قطاع التقنية في المملكة.

تقنية سعودية

وشهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، من أبرزها إعلان المنتجات الحاصلة على عضوية «تقنية سعودية» والتي تمثل هوية وطنية معنية بالترويج للمنتجات التقنية المحلية وتعزيز مكانتها محليا وعالميا، وكذلك تحدي البرمجة بلا أكواد (Low code/no code) الهادف إلى توظيف منصات وأدوات البرمجة بلا أكواد لتطوير حلول برمجية من تطبيقات ومواقع الكترونية لحل التحديات التقنية بدون الحاجة إلى تعلم لغات برمجية، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني في نسختها الثانية، والتي تقدم لأفضل المنتجات التقنية المحلية التي ابتكرت بالتعاون مع المستخدم النهائي.

منتجات نوعية

وأعلنت هيئة الاتصالات على هامش أعمال المنتدى عن نجاح ثمان شركات عالمية ومحلية في تقديم منتجات تقنية نوعية تستخدم ست تقنيات ناشئة، تسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزز الأسواق بنماذج عمل وحلول مبتكرة، ضمن الدفعة الأولى للشركات المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، كما جرى تسليمهم شهادات اكتمال المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة.

الدفعة الثانية

ودعت الهيئة المهتمين والخبراء في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تستقبل الهيئة طلبات المشاركة في سبع تقنيات متنوعة، منها سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات الفضاء, خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 18 يناير 2024.

8 شركات: