شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 18-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 100"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، وأم بي للهندسة، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.





رأس مال 1.5 تريليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 100"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.75%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 41.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.3 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.6 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 22117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 27127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 9252 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5946 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5335 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

دلتا للإنشاء والتعمير

كما أعلنت إدارة البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول يوم 22 أكتوبر الجاري وحتى نهاية جلسة تداول يوم 2 نوفمبر المقبل، لتسجيل أوامر البيع والشراء لسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير وذلك بسعر 18.5 جنيه للسهم.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات-2 عدد 500 ألف سهم، 11.2 ألف سهم، 264 ألف سهم، 490.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 8800 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 389.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 250 ألف سهم، 139.7 ألف سهم، 700 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 1.6 مليون سهم، 240.6 ألف سهم، 211 سهم، 433.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 900 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 61.7 ألف سهم.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بحجم تداول للأولى 80.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون جنيه، وبحجم تداول للثانية 42 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون جنيه، وبحجم تداول للثالثة 202 مليون سهم بقيمة 128.3 مليون جنيه، بحجم تداول للرابعة 161.4 مليون سهم بقيمة 903.9 مليون جنيه.





القاهرة للدواجن قالت شركة القاهرة للدواجن، إن مجلس الإدارة وافق على صرف حصة أرباح العاملين المستحقة من أرباح الشركة لعام 2022 بمبلغ 24.5 مليون جنيه كدفعة مقدمة على أن تسوى خصمًا من حقوق الملكية عند أول اعتماد صرف أرباح للمساهمين.

البنك المصري الخليجي

أعلن البنك المصري الخليجي، نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحقق البنك إيرادات فوائد بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 45%، وزاد صافي الربح بعد الضريبة من 621.5 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 70%.