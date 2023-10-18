شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزون النفط في أمريكا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.5 مليون برميل، مع تزايد صادرات الولايات المتحدة من النفط.

كما تراجع مخزون البنزين والمكررات النفطية المستخدمة في إنتاج الديزل (السولار) ووقود التدفئة، بحسب التقرير الأسبوعي للإدارة، في وقت من المفترض أن يشهد تراجعًا في الطلب على الوقود بالولايات المتحدة، مع انتهاء فترة العطلة الصيفية وموسم السفر البري للأسر الأمريكية.

ارتفاع صادرات النفط

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر الحالي بمقدار 491ر4 مليون برميل بعد تراجعه بمقدار 176ر10 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 301ر5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت الواردات الأمريكية 067ر3 مليون برميل يوميا، بتراجع قدره 387 ألف برميل يوميا بما يعادل حوالي 709ر2 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما أظهرت البيانات تراجع مخزون البنزين بمقدار 37ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 3134ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين تراجع مخزون المكررات النفطية بمقدار 185ر3 مليون برميل، بعد تراجعه بمقدار 837ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق.