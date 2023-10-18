شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من الحظر.. الهند تقرر تصدير الأرز إلى 7 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مصدر حكومي في الهند، اليوم الأربعاء، أن الهند ستسمح بتصدير الأرز الأبيض إلى مجموعة من الدول مثل الفلبين، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.

وحظرت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، في يوليو الماضي الشحنات الخارجية للأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت في وقت لاحق ضريبة بنسبة 20% على شحنات الأرز المسلوق، للحفاظ على الأسعار المحلية وضمان إمدادات كافية في السوق المحلية.

إمدادات الأرز

قال المصدر، إن نيودلهي ستظل تنظر في طلبات إمدادات الأرز من الدول المحتاجة والضعيفة على أساس كل حالة على حدة.

وستزود الهند الفلبين بـ295 ألف طن من الأرز الأبيض. فيما تكافح الفلبين، التي تعتمد عادة على فيتنام في معظم متطلبات الاستيراد، لترويض التضخم، وقد حدد رئيسها فرديناند ماركوس جونيور، سقوفا لأسعار الأرز للحفاظ على أسعار الفائدة تحت السيطرة.

الأرز في الهند

بخلاف الفلبين، ستزود نيودلهي أيضا نيبال والكاميرون وماليزيا وسيشيل وساحل العاج وغينيا بالأرز الأبيض.

بشكل تراكمي، ستبيع الهند ما يزيد قليلا عن 1 مليون طن متري إلى الدول السبع.

وفي أغسطس الماضي، سمحت الهند ببعض صادرات الأرز إلى بوتان وموريشيوس وسنغافورة.

وقال مصدر حكومي، إنه من غير المرجح أن تدرس الهند أي طلب آخر للحصول على إمدادات الأرز حتى يجمع المزارعون محصولهم في الموسم الجديد.