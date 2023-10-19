شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-10-2023.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر بنى سويف للأسمنت، وأم بى للهندسة، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ووادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

رأس مال 1.5 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء هبوط مؤشر "إيجى إكس 100"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.75%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 41.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.3 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.6 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 22117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 27127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 9252 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5946 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5335 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 42.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 190.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.69%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 30.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 13.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.238 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 48.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.73%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 61.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 9.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 17.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 15.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.