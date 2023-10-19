شكرا لقرائتكم خبر عن 13.6 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 7 أشهر بنمو 20.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال شهر يوليو إلى 2.085 مليار جنيه مقابل 1.770 مليار جنيه خلال الشهر المماثل بنسبة نمو 17.8%، ليرتفع إجمالى استثمارات صناديق التأمين إلى 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 20.9%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 وبلغت 41.6 مليار جنيه، مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30.8%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 20.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 63.7%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقابل 15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 19.3%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة انخفاض 22.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 17.2%.