شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شركة تخالف التراجعات.. و«إعمار» دون 7 دراهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عادت أسهم الإمارات إلى دوامة الهبوط وسط عمليات بيع نفسية من المستثمرين، الأربعاء، بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأغلق سوق دبي متراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 1.38% إلى 3883.06 نقطة، فيما هبط سوق أبوظبي 0.7% إلى 9483.98 نقطة.

ونزل سهم «إعمار العقارية» إلى ما دون 7 دراهم، عقب تراجعه 3.5%، كما هبط «الإمارات دبي الوطني» 2.5%.

وفي سوق أبوظبي، انخفض سهم «أبوظبي الأول» 1.78% و«ألفا ظبي» 3.2% و«القدرة القابضة» 6.3% و«مليتبلاي» 4.93%.

وأمام هذه التراجعات ضخت المؤسسات الاستثمارية مشتريات بصافٍ بلغ 60 مليون درهم محصلة شراء، بينها 56.7 مليون محصلة شراء في أبوظبي.

وسجلت سيولة الأسواق 1.4 مليار درهم، منها مليار درهم في سوق أبوظبي، و437.3 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 403.7 مليون سهم، توزعت بواقع 222.7 مليون سهم في دبي، و181 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 84 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 25.5 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة.

وفي قطاع المالية، تراجع «أبوظبي التجاري» 0.72% و«العالمية القابضة» 0.02%، مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 2%.

وانخفض في قطاع الطاقة «أدنوك للتوزيع» 0.28% و«أدنوك للحفر» 5.3% و«أدنوك للغاز» 1.5% و«دانة غاز» 2.6%.

وهبط أدنوك للإمداد 1.14% و«موانئ أبوظبي» 0.3% و«آيبيكس» 3.17% و«حديد الإمارات- أركان» 3.5% و«الجرافات البحرية» 5.7%.

وانخفض في العقار، سهم «الدار» 4.06% و«إشراق» 1.98% و«منازل» 2.72% و«رأس الخيمة العقارية» 3.81%. وفي الاتصالات ارتفع «إي آند» 0.72%، مقابل نزول «الياه سات» 1.9%. وانخفض في قطاع المرافق سهم «طاقة» 3.76%.

سوق دبي

بدوره، هبط مؤشر سوق دبي المالي مع هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وفي قطاع المالية، تراجع «دبي المالي» 2.74% و«أملاك» 3.35% و«جي إف إتش» 1.2% و«شعاع كابيتال» 3.2%، مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.1%.

وهبط في العقار، سهم «ديار» 3.74% و«تيكوم» 0.37% و«الاتحاد العقارية» 7.22%، مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.78%.

وانخفض في قطاع الصناعة، «العربية للطيران» 0.79% و«أرامكس» 4.49% و«دبي للاستثمار» 0.43% و«الخليج للملاحة» 0.84% و«سالك» 3.53%. وفي المرافق ارتفع «تبريد» 0.28%، مقابل نزول «ديوا» 1.22% و«إمباور» 1.08%.

توجه السيولة

وحافظ «العالمية القابضة» على قائمة التداولات في سوق العاصمة بقيمة 213.13 مليون درهم مغلقاً عند 400.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 134 مليون درهم وصولاً إلى 13.26 درهم، ثم «ألفا ظبي» باستقطابه 104.35 مليون درهم مغلقاً عند 19.36 درهم، ورابعاً «ملتيبلاي» الذي اجتذب 88.8 مليون درهم ليصل إلى 3.47 درهم.

وفي دبي، تصدر «إعمار العقارية» التداولات ب 185.4 مليون درهم مغلقاً عند 6.84 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 58.36 مليون درهم وأقفل عند 17.35 درهم، و«دبي الإسلامي» باستقطابه 27.4 مليون درهم مغلقاً عند 5.47 درهم، و«الخليج للملاحة» بسيولة 19.8 مليون درهم مغلقاً عند 7.03 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 24.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 19.26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و4.95 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 24.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.65 مليون درهم محصلة بيع العرب، و13.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 17.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7.48 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 17.2 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 59.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 56.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و2.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 59.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 56.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و2.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي.