شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف مُسجل في ضريبة الشركات خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

كشف مصدر مطلع لـ ”الخليج 365” عن أرقام وأعداد المسجلين في ضريبة الشركات والأعمال، التي وصلت إلى 26177 مسجلاً، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، والتي بدأ العمل بها في دولة الإمارات مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وبينت الأرقام أن الربع الأول من العام 2023 كان الأقل مقارنة مع الربعين الثاني والثالث من حيث عدد المسجلين، حيث بلغت أعداد المسجلين في ضريبة الشركات نحو 618 مسجلاً، وارتفع التسجيل بنسبة كبيرة في الربع الثاني ليصل إلى 10479 مسجلاً، بينما واصلت الأرقام الارتفاع في الربع الثالث لتصل إلى 15080 مسجلاً، بمجموع 26177 خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري.

وتصدرت دبي أعداد المسجلين في «ضريبة الشركات»، متفوقة على مختلف إمارات الدولة، بعدما سجلت خلال الربع الأول 428 مسجلاً، وفي الربع الثاني 7055، وفي الربع الثالث 9746 مسجلاً، ليصل إجمالي عدد المسجلين إلى 17229 مسجلاً حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وحلت الشارقة في المرتبة الثانية بأعداد المسجلين في ضريبة الشركات، حيث سجل في الربع الأول 53 شركة وفرداً، والثاني 1220، والثالث 1894 مسجلاً، بمجموعة 3167 مسجلاً خلال التسعة أشهر الأول 2023.

وتصدرت أبوظبي المركز الثالث، بعدما وصلت أعداد المسجلين إلى 2663 مسجلاً، توزعت على 76 في الربع الأول، و1075 في الربع الثاني، و1512 في الربع الثالث.

وبلغت أعداد المسجلين في ضريبة الشركات في رأس الخيمة 1139 مسجلاً، 31 في الربع الأول، و393 في الربع الثاني، و715 في الربع الثالث.

وفي إمارة عجمان، التي سجلت 18 مسجلاً في ضريبة الشركات في الربع الأول من 2023، ارتفع العدد في الربع الثاني ليصل إلى 430، وفي الربع الثالث إلى 614 مسجلاً، بمجموع 1062 مسجلاً خلال تسعة أشهر.

وكشفت الأرقام أن أعداد المسجلين في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في الفجيرة وصلت إلى 437 مسجلاً، توزعوا ما بين 7 في الربع الأول، و150 في الثاني، و280 في الربع الثالث.

بينما في أم القيوين كان الربع الأول الأقل بين أعداد المسجلين على مستوى الدولة، بمجموع 2، وارتفع في الربع الثاني إلى 145 مسجلاً وفي الثالث إلى 207 مسجلين، بإجمالي 354 مسجلاً في الإمارة.

الجدير ذكره أنه تم فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة في 15 مايو/أيار الماضي، ولن يشمل التسجيل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة.