شكرا لقرائتكم خبر عن الوقود والملابس يتصدران المجموعات السلعية الأكثر تصديرا إلى ألمانيا بنهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال عام 2022، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 2.2%.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2022، وجاءت وفقا لما يلي:

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 141.1 مليون دولار.

ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 64 مليون دولار.

فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.

خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.

وكانت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا قد ارتفعت مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.3% .

وسجلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 633.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 111%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.5%.