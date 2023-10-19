شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط نحو 2% ووصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الأربعاء، بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزون الأمريكي، ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار بما يعادل 1.8% مسجلة 91.50 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.32 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعد الخامان بأكثر من 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

مخزونات النفط الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت 4.5 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، ويفوق ذلك بكثير توقعات المحللين بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء تراجع قدره 4.4 مليون برميل، وهذا هو الانخفاض الرابع في مخزونات الخام في 5 أسابيع.

وأوضح جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة في النفط، أن التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع، وبالتالي قفزة في أسعار النفط.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من بيانات رسمية أظهرت نموا اقتصاديا أسرع من المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث.