شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء، عند إغلاقها مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ولمتابعة المستثمرين النتائج الفصلية للشركات.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 332.57 نقطة أو 1% إلى 33665.08 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 58.60 نقطة أو 1.3% إلى 4314.60 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 219.45 نقطة، أو 1.6%، إلى 13314.30 نقطة.

سعر الدولار مقابل العملات

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، واستفادت العملة من التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

كما ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع، إذ دفع الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا.

وقفزت العقود الآجلة بنسبة 1.4% إلى 1،963.30 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.