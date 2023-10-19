شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدراجات النارية الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن إجمالي أعداد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال سبتمبر 2023 سجلت نحو 13140 دراجة متنوعة، جاء من بينها حوالى 1172موديل 2020 .

بالإضافة إلي 2401 دراجة موديل 2021، و5366 دراجة موديل 2022 و 3838 دراجه نارية موديل 2023 ، و363 دراجه نارية موديل 2024 .

يذكر أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الدراجات النارية لم يتأثر بانخفاض مقارنة بعدد المركبات عن الشهر السابق بل هناك زيادة عن شهر أغسطس حيث كانت الأرقام الإجمالية حوالى 13080.