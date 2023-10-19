شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الغرفة الهندسية: فرص تصديرية كبيرة إلى السوق الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن هناك فرصة كبيرة للتصدير إلى السوق الروسى فى قطاع الصناعات الطبية غير الدوائية وسط قبول للمنتج المصري بالأسواق الروسية كما أن هناك توافقات تجارية ضمن الاتحاد الاوراسي الذي يقدم تسهيلات مستقبلية للصادرات المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مستقبل حركة التجارة بين مصر وروسيا واعد جداً فى ظل انضمام مصر إلى تكتل البريكس والذي يعود على مصر بفوائد كبيرة في المستقبل في حالة الاتجاه للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

وأوضح عضو الغرفة الهندسية، أن القطاع الخاص الروسي يفتح افاق التعاون مع نظيره المصري وهناك استثمارات روسية مشتركة تصل إلى 7.4 مليار دولار في قطاعات مختلفة، وتتوزع الاستثمارات الروسية في مصر في قطاعات متعددة تشمل 518 شركة في قطاعات “السياحة” عدد 106 شركة ، “الانشاءات” بعدد 86 شركة، والصناعي ب 54 شركة ، و”الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات” 38 شركة ، و “التمويل” 4 شركات ، وفى “الزراعة” 21 شركة .

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، حيث يعتبر الاتحاد الاوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي يهدف للتكامل في القضايا الاقتصادية بين الدول المنضمة له، ويعمل الاتحاد منذ 1 يناير 2015، ويضم في عضويته هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويصل إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الاوراسي الاقتصادي أكثر من 3.2 ترليون دولار وفق المعلومات المتاحة حالياً.