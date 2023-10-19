شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر إلى أدنى مستوى خلال نحو عامين، بعد التشديد الحاد للسياسة النقدية.

وبلغ معدل التضخم 4.3% في سبتمير، في تراجع كبير عن المعدل البالغ 5.2% المسجل في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات نهائية من وكالة الاحصاء في الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الاحصاء التقدير المبدئي المنشور يوم 29 سبتمبر.

أضعف معدلات التضخم

ويعد أحدث معدلات التضخم هو الأضعف منذ أكتوبر 2021، عندما سجل معدل التضخم 4.1% ، ومع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، تراجع التضخم الأساسي إلى 4.5%، وفقا للتقديرات الأولية، من 5.2% في الشهر السابق.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو العام الماضي، بمقدار 400 نقطة أساس.

وتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تراجع التضخم إلى 3.2% في العام المقبل، من تقديرات بلغت 5.6% في 2023.