شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخفف العقوبات على قطاعات الطاقة والذهب في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، العقوبات بصورة كبيرة عن قطاعات النفط والغاز والذهب في فنزويلا، بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن انتخابات 2024.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "بعد هذه التطورات الديمقراطية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة تسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز وقطاع الذهب في فنزويلا، فضلًا عن إلغاء الحظر المفروض على السوق الثانوية".

وحذرت الوزارة من أنها على استعداد لتعديل أو إلغاء التراخيص في أي وقت، إذا لم يلتزم ممثلو الرئيس نيكولاس مادورو بما اتفقوا عليه مع المعارضة.

ضغوط أمريكية

تأتي التحركات الأمريكية بعد أشهر من المفاوضات التي ضغطت فيها واشنطن على كراكاس لاتخاذ إجراءات ملموسة، تمهيدًا لإجراء انتخابات ديمقراطية مقابل رفع بعض وليس كل العقوبات الصارمة المفروضة منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.