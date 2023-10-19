شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور يسهم فى تعظيم الالتزام الضريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لمساعدة الممولين في الانضمام وتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات والاستفادة من المزايا والأهداف التي تحققها هذه المنظومة ، لافتًا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم المنظومات التي يتم تطبيقها حاليًا ، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023 ، والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى توحيد معايير إحتساب ضريبة المرتبات على مستوى الجمهورية بين الأطراف الثلاثة للمنظومة وهم المكلف ، والموظف ، والمصلحة ، وإحتساب ضريبة المرتبات الشهرية بكل سهولة ، وتعظيم الإلتزام الضريبي دون زيادة أعباء جديدة ، وكذلك مواكبة حالات التوظيف المستحدثة و المختلفة و توحيد إحتساب ضريبة المرتبات عليها ، لافتًا إلى أن المنظومة تساعد في إستيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى كل شركة ، كما أن المنظومة تتيح إحتواء أكثر من صرفية في نفس الشهر لنفس الموظف.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى إنشاء بوابة للموظف لتعزيز الشفافية بين أطراف ضريبة المرتبات ( المكلف ، الموظف ، المصلحة )، وتتيح للموظف القيام بإستصدار قسيمة الراتب ، قائلًا إن المصلحة توفر للممولين الملزمين بالمنظومة بيئة تجريبية ، وهذه البيئة التجريبية توفر للممولين قدر من الوقت للتجربة على منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات قبل الإنطلاق على البيئة الفعلية بدون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدي مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي) ، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص) ، وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وأشار" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لمزيد من الايضاحات والاجابة على كافة الاستفسارات التي قد تواجه الممولين في التعامل مع المنظومة يمكن للممولين الرجوع لتسجيلات ورش العمل التي تم عقدها للممولين الملزمين بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة من المنظومة ، والتي سيجدوا فيها الاجابة الوافية على هذه الاستفسارات ، وشدد على أهمية مراجعة الممولين لتلك التسجيلات جيدًا خلال مرحلة التشغيل التجريبي.

وأضاف الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.