شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية عجمان» تطلق النسخة السحابية من «إدارة وتخطيط الموارد الحكومية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلق مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية؛ النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية، لتكون حكومة عجمان الأولى على مستوى دولة الإمارات في تبنّي هذه المنظومة السحابية لجميع الجهات الحكومية في الإمارة، والتي من شأنها الإسهام في رفع إنتاجية الأداء الوظيفي وإدارة وتخطيط الموارد بكفاءة وفاعلية، بما يواكب أحدث التطورات التقنية على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة تحت مظلة منصة حكومة عجمان في «جيتكس جلوبال 2023» الذي تقام فعالياته حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

إمارة ذكية

وأكد آل علي: أن إطلاق هذه المنظومة المتطورة يأتي في إطار حرص دائرة المالية في عجمان على الارتقاء بكفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالي الحكومي، عبر توفير خدمات ذكية متطورة وتجربة سلسة ومتميزة للكوادر الحكومية والمتعاملين على حد سواء، بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان.

وأشاد بجهود دائرة المالية في مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الابتكار التكنولوجي، بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه الخدمات الذكية يعكس التوجه الريادي لحكومة الإمارة للمضي قُدماً في مسيرة تحويل عجمان إلى إمارة ذكية ذات اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام.

تكامل الوظائف

وأوضح عبد الغفّار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية، أنه بالانتقال إلى التطبيقات السحابية، سيتم تحقيق تكامل الوظائف المتعلقة بسلسلة التوريد والتمويل والموارد الحكومية على مستوى حكومة الإمارة في منصة واحدة، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الخصوص. كما توفر هذه الخاصية للمستخدمين إمكانية التعامل مع كافة البيانات بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات، فضلاً عن إسهامها في اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات وحمايتها عبر التقنيات المتقدمة التي توفرها البنية التحتية لمقدم الخدمة السحابية.