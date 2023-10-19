شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون ريال أرباح «المتقدمة للبتروكيماويات» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، صافي ربح يقدر بنحو 45 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مرتفعا بنسبة 66.7%، مقارنة بـ 27 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الارتفاع في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسية يعود إلى انخفاض في أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 32% و14% على التوالي، وانخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 54%، وارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 1%.

وأضافت أن ارتفاع صافي الربح جاء على الرغم من انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 13%، وتحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في الربع الحالي مقارنة مع حصة خسائر قدرها 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بصورة رئيسية إلى انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 9%، وتحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في الربع الحالي مقارنة مع حصة خسائر قدرها 21 مليون ريال في الربع السابق.

وأوضحت أن انخفاض صافي الربح جاء على الرغم من ارتفاع في كميات المبيعات بنسبة 12%، وانخفاض في أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 8% و4% على التوالي، وانخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 14%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى: نخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 24%، وانخفاض في كميات المبيعات بنسبة 4%، وتحقيق حصة خسائر بمبلغ 75 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد خلال الفترة الحالية مقارنة مع حصة خسائر قدرها 63 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأفادت بأن انخفاض صافي الربح جاء على الرغم من انخفاض في أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 29% و21% على التوالي، وانخفاض في مصاريف الشحن بنسبة 68%.