شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت نجران» توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة من شركة تابعة لـ«أيان للتجارة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت نجران، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أيان للتجارة والصناعة، والتي بموجبها ستقوم شركة أسمنت نجران بدراسة جدوى شراء حصة أقلية في إحدى الشركات التابعة لشركة أيان للتجارة والصناعة والتي تعمل في صناعة مواد البناء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الحصة تتراوح ما بين 20 - 25 % من الشركة التابعة، مشيرة إلى أن المذكرة ممتدة حتى 31 ديسمبر 2023م، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين.

وأضافت أن الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية: تقيم الفرصة الاستثمارية والقيام بأعمال الفحص النافي للجاهلة اللازمة.