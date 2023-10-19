شكرا لقرائتكم خبر عن «القمم» توقع عقدا مع «القمة العاشرة» بـ 1.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، أمس، عقدا مع مؤسسة القمة العاشرة لتقنية نظم المعلومات لتوريد وتركيب كاميرات مراقبة وشاشات إعلانية معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح أحد عملائها بقيمة إجمالية قدرها 1.9 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 90 يوما من توقيع العقد

ووفقا للشركة فإن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد على إيرادات الشركة للنصف الثاني من العام المالي 2023.