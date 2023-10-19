شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضويين من مجلس إدارة «برج المعرفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة حيدر آل حيدر وذلك بتاريخ 03/04/1445 الموافق 18/10/2023 م على أن تسري الاستقالة من تاريخ تقديم الاستقالة في 01/03/1445 الموافق 16/10/2023 م– نظراً لظروفه الشخصية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس وافق على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة مشعل آل سليمان وذلك بتاريخ 03/04/1445 الموافق 18/10/2023 م على أن تسري الاستقالة من تاريخ تقديم الاستقالة في 01/03/1445 الموافق 16/10/2023 م – نظراً لظروفه الشخصية.