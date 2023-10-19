شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيسا لمجلس إدارة «الفخارية».. و«السياري» نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.

وكانت الشركة قد أعلنت على تداول في 27 سبتمبر الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي تضمنت انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من 18/10/2023م وتنتهي في 17/10/2026 م لمدة ثلاث سنوات.

وأفادت بأن المجلس عين سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود رئيسا لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، إضافة إلى تعيين د. سعد السياري نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (عضو تنفيذي).

وأوضحت أن تشكيل اللجنة التنفيذية تضمن كل من: الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، ود. سعد السياري، وعبدالله الضبعان.

وجاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ليتضمن كل من: سليمان آل هتلان، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، وعبدالله الضبعان.

وتشكلت لجنة المراجعة من: سليمان آل هتلان، ومؤيد القرطاس، وصالح الصانع.