الاقتصاد

الموافقة على جدولة دين «أسمنت الجوف» لوزارة الصناعة بـ49 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أسمنت الجوف عن تلقيها خطابا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يفيد موافقة وزارة المالية على جدولة الدين المستحق على الشركة والبالغ 48,915,768 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سداد الدين سيكون على أقساط شهرية تنتهي في عام 2028.

وأضافت أن الدين المستحق لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ناتج عن عدم سداد الشركة للمقابل المالي للاستغلال من عام 2017 إلى عام 2022.

وأوضحت أن الأثر المالي الإيجابي سيظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث لعام 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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