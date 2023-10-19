شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على جدولة دين «أسمنت الجوف» لوزارة الصناعة بـ49 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أسمنت الجوف عن تلقيها خطابا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يفيد موافقة وزارة المالية على جدولة الدين المستحق على الشركة والبالغ 48,915,768 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سداد الدين سيكون على أقساط شهرية تنتهي في عام 2028.

وأضافت أن الدين المستحق لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ناتج عن عدم سداد الشركة للمقابل المالي للاستغلال من عام 2017 إلى عام 2022.

وأوضحت أن الأثر المالي الإيجابي سيظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث لعام 2023.