شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «بوابة الأطعمة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوابة الأطعمة بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية الذي يبدأ من اليوم الخميس الساعة الواحدة صباحا وينتهي وقت انعقاد الجمعية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 28 سبتمبر الماضي، دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر عقده الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 23 أكتوبر الحالي.