شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة موقف الأراضى الصناعية فعليا فى محافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، اجتماعاً مع الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها، والذي ضم عددا من مسئولي هيئة التنمية الصناعية في مختلف التخصصات.

كما حضر الاجتماع ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار ومسئولو الجهات المعنية، لمناقشة الموقف الخاص بقطع الأراضى الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا، والمرور على جميع الأراضي، وذلك تنفيذاً لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أنه تم مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي، والتي تضمنت حوافز مالية للمصنعين الملتزمين، كما تم مناقشة تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ومراجعة شروط التخصيص.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تم استعراض موقف المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، ضرورة إعداد تقرير ميداني لكل المصانع والشركات التي استعرض موقفها جهاز المدينة، حيث بدأت مجموعات العمل المشتركة للمرور على المصانع والشركات بالمنطقة وفقاً لجدول زمني محدد وبدقة.