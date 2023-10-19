شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف العربية: تعليق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال العرب فى الأردن تضامنا مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الاولى للقطاع الخاص العربي، بتاريخ 18 و19 اكتوبر 2023 في عمّان - المملكة الاردنية الهاشمية بمشاركة 14 دولة عربية و5 دول اجنبية، ان فلسطين التي لم يتمكن وفدها من القدوم الى عمّان، حيث القى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية كلمة عبر تقنية "زوم" كانت الحاضر الابرز في كل اروقة الموتمر، معتبرا أن قرار اتحاد الغرف العربية تعليق اعمال مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب، تضامنا مع فلسطين واهالي غزة ورفض العدوان الاسرائيلي واستهداف المدنيين العزّل، وباصدار "اعلان عمّان" و"بيان دعم للشعب الفلسطيني"، هو رسالة دعم تجاه الاشقاء الفلسطينيين.

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي حريص على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل الممكنة من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمتثل يوما إلى الشرعية والقرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه ووطنه.

وأكد أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الامكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق ابناء فلسطين وقطاع غزة، وانه لن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.

وختم بالقول ان اتخاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي قال كلمته وهذا موقف تاريخي مشرّف، يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض ارادته وهيمنته عليها بالقوة.