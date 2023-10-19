شكرا لقرائتكم خبر عن 30.1 % زيــادة فـى القـروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ومن أهم مؤشراتها بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6010 جمعيــة عــام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرهــــا 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضـــي المستصـلحـة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية. وبلغ أجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 19.8 مليـار جنيــه عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 13.1٪ موزعة كالتالي: بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليـــار جنيــــه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه. وبلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5 مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4 مليارات جـنيـــه. كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4 مليارات جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4% وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه ، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.

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