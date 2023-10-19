الاقتصاد

30.1 % زيــادة فـى القـروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن

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القاهرة - سامية سيد -  

ومن أهم مؤشراتها بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6010 جمعيــة عــام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرهــــا 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضـــي المستصـلحـة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

 

وبلغ أجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 19.8 مليـار جنيــه عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 13.1٪ موزعة كالتالي:

بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليـــار جنيــــه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021  بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه.

 

وبلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5  مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة  لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4 مليارات جـنيـــه.

 

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل  4 مليارات جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4%  وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه ، وكذلك  القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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