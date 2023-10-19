شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة العقارية» تطلق المرحلة الأخيرة من «كيب حياة - ميناء العرب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت شركة «رأس الخيمة العقارية»، المرحلة الأخيرة من «كيب حياة» - مشروع التطوير السكني الفاخر على جزيرة الحياة في ميناء العرب في الإمارة، والذي يتمتع بإطلالات مباشرة على البحر.

وتم إطلاق المرحلة الأخيرة في 19 الجاري في «فندق فورسيزونز أبوظبي» بعد النجاح في بيع وحدات المرحلة الأولى، وزيادة الاهتمام بالعقارات المطلة على الشاطئ في إمارة رأس الخيمة.

توفر جميع وحدات المشروع مساحات معيشة واسعة وإطلالات خلابة على الخليج العربي. حيث يمتد «كيب حياة» على مساحة 22,854 متراً مربعاً، وتم تصميمه من قبل شركة SSH، وهي شركة استشارات معمارية وهندسية مقرها دبي.

ويتميز بتصميم يجمع بين الأناقة والابتكار والاستدامة، حيث تم تطويره بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء (بارجيل)، تماشياً مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

ويتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن مجموعة من علامات الضيافة الفاخرة من فئة الـ5 نجوم، بما في ذلك منتجع إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، ومنتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة. كما يوفر كيب حياة، وصولاً مباشراً إلى أنجل باي ونوادي الشاطئ ومنافذ التسوق والمطاعم التابعة له.

فرصة كبيرة

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «يمثل كيب حياة فرصة رائعة للمستثمرين من إمارة أبوظبي لشراء منزل أحلامهم في ميناء العرب. إذ يمزج المشروع بشكل متناغم بين الهندسة المعمارية ووسائل الراحة، لإعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة المحاطة بالطبيعة. وتلبيةً للطلب المتزايد على المساكن الفاخرة على الواجهة البحرية، يسرنا طرح المرحلة النهائية من هذه المنازل ذات الجودة العالية ضمن مشروع «كيب حياة» والذي يمثل وجهة مميزة في إمارة رأس الخيمة».