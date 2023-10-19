شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «نداء» و«دو» في قطاع الاتصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، لاستكشاف مجالات محددة في قطاع الاتصالات والعمل معاً على تعزيزها. وقع مذكرة التفاهم كل من منصور بو عصيبه، المدير التنفيذي لـ«نداء»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وحددت هذه المذكرة مجالات التعاون الرئيسية، مع التركيز على تسخير البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها دو، بهدف توسيع نطاق شبكة «نداء» وتقديم خدمات مبتكرة.

ويهدف الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى إحراز تقدم ملحوظ في العديد من المشاريع المهمة، حيث تخطط «نداء» للاستفادة من حلول دو وقدراتها في مجال إنترنت الأشياء (IoT) ضمن شبكتها. إضافة إلى ذلك، سيمكّن هذا التعاون «نداء» من الاستفادة من التغطية الواسعة لشبكة دو للهاتف المتحرك والتي ستتيح وتضمن تجارب سلسة لخدمات التجوال الداخلي المحلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

خطوة مهمة

قال بو عصيبه: «تُعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة للمضي قدماً للأمام للوفاء بالتزامنا بتوفير حلول الاتصالات المتطورة. فمن خلال الاستفادة من البنية التحتية للاتصالات في«دو»، إننا نتوقع توسيع نطاق شبكتنا وتقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تعزيز سلامة دولة الإمارات العربية المتحدة وأمنها».

وقال فهد الحساوي: «سيسهم الجمع بين البنية التحتية القوية لـشركة دو، إلى جانب خبرة «نداء» في قطاع الاتصالات الحرجة، في خلق تجارب اتصال سلسة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى دفع عجلة الابتكار والتقدم في قطاع الاتصالات في الدولة».

تُمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق إلى خوض المزيد من المناقشات وتخصيص شروط الشراكة هذه بشكل رسمي ضمن اتفاقية طويلة الأمد، إلى جانب تحديد مجالات الاهتمام المشتركة ونماذج التعاون والأدوار والمسؤوليات وفرص العمل. وتعكس الشراكة بين «نداء» و«دو» الالتزام المشترك من جانبهما لتطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في التحول الرقمي في البلاد.