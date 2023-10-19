شكرا لقرائتكم خبر عن «يانغو» تعتزم افتتاح مكتب عالمي في «دبي للإنترنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «يانغو» (Yango ) المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية، نيتها افتتاح مكتب عمليات عالمية جديد رسمياً في الربع الأخير من عام 2023، وذلك في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم». تُعدّ هذه الخطوة الاستراتيجية لإنشاء مكتب عمليات عالمية لشركة «يانغو»، تقدماً ملحوظاً في سعيها إلى الإشراف على عملياتها وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، مثل خدمة «يانغو» لنقل الركاب وخدمة التوصيل، لتزويد حلول التوصيل في الميل الأخير، وخدمة تكنولوجيا «يانغو»، التي توفر تقنيات خاصّة تتيح لتجار البيع بالتجزئة التحوّل نحو إطار عمل قائم على التجارة الإلكترونية، فضلاً عن غيرها من المبادرات المستقبلية.

وسوف يسهم مكتب العمليات العالمية الجديد في تحفيز التقدّم التكنولوجي عبر توفير بيئة تشجّع على التعاون والابتكار، لتمكين الشركة من تطوير وتقديم الحلول التي تلبي مختلف احتياجات عملائها أينما وجدوا حول العالم.

وسيكون هذا المكتب، مركز تميز لعمليات «يانغو» في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها، بما يمكّنها في المستقبل من الارتقاء بقطاع التكنولوجيا عبر تمكين المواهب المحلية وتعزيز الابتكار وتسهيل تبادل المعرفة على نطاق عالمي.

وقع عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، اتفاقية التعاون إلى جانب إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة «يانغو» في دول مجلس التعاون الخليجي، وأديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في «يانغو»، للإعلان رسمياً عن انضمام هذه الشركة إلى منظومة شركات التكنولوجيا المبتكرة في مدينة دبي للإنترنت.

شراكات راسخة

وقال عمّار المالك: «حريصون على إرساء شراكات راسخة مع أهم صناع التكنولوجيا، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومرنة تمكن الشركات العالمية من النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة، وما ورائها انطلاقاً من دبي، الأمر الذي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل».

رؤية طموحة

فيما قال أديني أديبايو: «إنّ بيئة العمل المتقدّمة والداعمة للابتكار والبنية التحتية ذات المعايير العالمية في دبي وموقعها الاستراتيجي هي من العوامل التي تجعل منها الخيار الأمثل لشركة «يانغو»، لتحقيق رؤيتها للنمو وتوسيع نطاق عملياتها على المستوى العالمي. وبالطبع، ما من موقع أفضل من مدينة دبي للإنترنت، المعروفة بدورها البارز في دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار على مدى أكثر من عقدين، لإطلاق مركز عملياتها العالمية الجديد».

التزام

وقال إسلام عبد الكريم: «يأتي افتتاح مكتب عملياتنا العالمية الجديد لتأكيد التزامنا بتوسيع نطاق انتشارنا على المستوى العالمي ومواصلة توفير حلول التكنولوجيا المبتكرة التي تسهم في إحداث فرق إيجابي في حياة الأفراد في المنطقة وخارجها».