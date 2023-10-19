شكرا لقرائتكم خبر عن «بيجين» للتكنولوجيا الحيوية تفتتح مكتبها الإقليمي في «تيكوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بيجين» (BeiGene) العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية، والمدرجة في بورصة ناسداك، عن الخطوة الأولى في توسّع الشركة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الافتتاح الرسمي لمكتبها في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم».

تعمل الشركة على تطوير الأدوية المبتكرة في جميع أنحاء العالم، وقامت ببناء أحد أكبر فرق أبحاث الأورام وأكثرها كفاءة في العالم، مع محفظة من الأصول يبلغ عددها 17 أصلاً معتمداً تمّ تطوير ثلاثة منها داخلياً، بالإضافة إلى خط إنتاج متقدّم يركّز على أمراض الدم والأورام الصلبة مع إمكانية معالجة حتى نسبة 80% من حالات السرطان في العالم حسب نوع الإصابة.

أدوية مبتكرة

وقال يوري بيترين، رئيس تطوير الأسواق الجديدة في الشركة: «يعدّ توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوة مهمة في خطط شركتنا للتوسع العالمي المستمر، وفرصة لتعزيز التزامنا بتقديم أدوية مبتكرة بأسعار مناسبة، ويمكن الوصول إليها لعدد أكبر من المرضى حول العالم». وأضاف: «تعدّ دبي التي تشتهر بكونها مركزاً للتجارة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، الموقع المثالي لمكتبنا الأول في المنطقة، ما يشكّل دلالة على حضورنا المتنامي وتوسّعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسهم في تمكيننا من تقديم خدمة أفضل للمرضى في المنطقة».

تعزيز الحضور

فيما قال محمد القباني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة: وجودنا في مجمّع دبي للعلوم، الذي يمتلك مرافق حديثة ومتطوّرة سيدعم فريقنا ويعزّز حضورنا ضمن المشهد الإقليمي الديناميكي، وسيسهم في ضمان قدرة المرضى في جميع أنحاء المنطقة على الوصول بشكل متساوٍ إلى علاجاتنا المبتكرة.

بيئة متكاملة

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم: نحرص في مجمع دبي للعلوم على توفير بيئة أعمال متكاملة للشركات في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأضاف: يعدّ السرطان واحداً من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن آثاره السلبية على ملايين المرضى وعائلاتهم كل عام، لذا يسرنا انضمام شركة «BeiGene» العالمية إلى مجمعنا العلمي.