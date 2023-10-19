شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة ADQ» تعتزم دمج وحدات علوم الحياة وطرحها للاكتتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن شركة «القابضة ADQ» تعمل على توحيد أصولها الدوائية لإنشاء ما يمكن أن يكون أحد أكبر تكتلات علوم الحياة في المنطقة، قبيل طرح عام أولي محتمل.

وقالت المصادر، إن «القابضة ADQ» ستدمج شركات الأدوية التي استحوذت عليها مؤخراً وهي: «آمون» المصرية، و«أسينو» السويسرية، و«فارماكس» الإماراتية، بالإضافة إلى «بيرجي ميفار» التركية، في كيان جديد تخطط لإدراجه خلال عام ونصف، مع دراسة المزيد من خيارات الاستثمار الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وفي وقت سابق من العام الماضي، دمجت «القابضة ADQ» عدداً من الشركات ذات الصلة في منصتها «بيور هيلث»، بهدف إنشاء أكبر مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات. وفي أغسطس/آب، استحوذت «بيور هيلث» على واحدة من أكبر مشغلي المستشفيات الخاصة في المملكة المتحدة شركة «سيركل هيلث» بصفقة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.