شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات الفنلندية العملاقة «نوكيا».. تشطب 14 ألف وظيفة مع تراجع أرباحها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة «نوكيا» الخميس، أنها تنوي خفض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال بيكا لوندمارك، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: في الربع الثالث، شهدنا تأثيراً متزايداً لتحديات الاقتصاد الكلي في أعمالنا.

وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2 في المئة إلى 3,26 يورو.

وسجلت المجموعة انخفاضاً نسبته 69 في المئة في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفاً إلى 72 ألفاً.

ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضاً في التكاليف يبلغ 1,2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصاً شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.

وقال لوندمارك: إن أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر في موظفينا.

وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية «إريكسون» وشركة «هواوي» الصينية، انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 20 في المئة في الربع الثالث مقارنة بأرقام 2022.

وبلغت قيمة المبيعات 4,982 مليار يورو في الربع الثالث 2023.

وقال لوندمارك: شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، ما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية. ومع ذلك؛ تتوقع المجموعة، تحسناً في أنشطة شبكتها في الفصل الرابع.

(أ ف ب)