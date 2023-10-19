شكرا لقرائتكم خبر عن 136 مليون درهم عقوداً بين شركات إماراتية وكازاخية في المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ، ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في جمهورية كازاخستان: إن كازاخستان ودولة الإمارات نجحتا في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتبادلة ومواصلة العمل في مشاريع مشتركة.

أضاف خلال لقاء أعمال عقد في دبي:«تماشياً مع مساعي رئيس جمهورية كازاخستان لتوطيد العلاقات التجارية مع دولة الإمارات، فإننا نعمل على تعزيز أطر التعاون مع شركائنا وتسهيل تأسيس الأعمال في أسواق البلدين. وعلى المدى المتوسط، فإن الشركات الكازاخية مستعدة لتوفير حوالي 90 نوعاً من البضائع لدولة الإمارات بقيمة تقارب 440 مليون دولار». ويشمل ذلك منتجات الصناعات المعدنية والكيميائية، وصناعة الأغذية، والآلات، والمركبات، ومواد البناء، والأدوية.

ويعكس ذلك مدى زخم العلاقات التجارية المتنامية بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة والاهتمام الملحوظ بالمنتجات الزراعية والمواد الغذائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات الكازاخية. حيث زارت مؤخراً، بعثة تجارية نظمها «كاز ترايد» في كازاخستان لأصحاب المشاريع المحلية إلى إمارة دبي، تم خلالها إبرام عقود تصدير بـ136 مليون درهم ( 37 مليون دولار).

نمو مطرد

فيما قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً واقتصادياً رائداً لكازاخستان في المنطقة العربية. ويشهد عدد الشركات الكازاخية العاملة في دبي ارتفاعاً مطرداً، ما يؤكد الاهتمام القوي بالإمارة من قبل مجتمع الأعمال الكازاخي. ومع إدراكنا إمكانية تحقيق المزيد من النمو في التجارة والاستثمارات الثنائية، سنظل ملتزمين بالعمل معاً للاستفادة من فرص التعاون المتبادل بين أسواق الجانبين».

سوق مهمة

وتحظى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بجاذبية كبيرة بالنسبة لكازاخستان، باعتبارها ضمن قائمة أبرز وجهات التصدير للسلع المنتجة في كازاخستان. وفي عام 2022، قامت الشركات الكازاخية بتصدير منتجات بقيمة 560.3 مليون دولار إلى دولة الإمارات. وتتمتع المنتجات الزراعية العضوية ذات الإنتاج المحلي بإمكانات كبيرة لدخول أسواق دول الخليج. وفي العام الماضي وحده، زادت صادرات اللحوم من كازاخستان إلى الإمارات بثماني أضعاف.