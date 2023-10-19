شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنخفض مع العزوف عن المخاطرة بسبب «نتائج سيئة» لشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأوروبية نحو واحد في المئة الخميس، مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة، بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة «نستله» للأغذية، نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبيل كلمة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الخميس.

وتراجع سهم «نستله» اثنين في المئة تقريباً بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة الخميس، تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء.

وهبط سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات 4.6 في المئة مع تباطؤ وتيرة نمو المبيعات، بسبب انخفاض قيمة العملة.

وانخفض سهم نوكيا 1.8 في المئة بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية خططاً لخفض الوظائف عقب تسجيلها تراجعاً في مبيعات الربع الثالث.

وتراجع سهم تيسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.1 في المئة بعدما أخفقت شركة صناعة السيارات الكهربائية في تحقيق توقعات هامش الربح الإجمالي للربع الثالث، في حين قفز سهم شركة نتفليكس 12.5 في المئة ​​بعد أن تجاوزت التقديرات بشأن المشتركين الجدد. (رويترز)