شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك «أم القيوين الوطني» تقفز 48% في 9 شهور إلى 385 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

حقق «بنك أم القيوين الوطني» أرباحاً صافية بـ 385 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 260 مليون درهم بنفس الفترة من 2022، وتؤكد هذه النتائج القوية على التزام البنك المتواصل بدعم الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي للبنك: إن تحقيق البنك هذه الأرباح القياسية خلال هذه الفترة من العام الجاري تؤكد زيادة هوامش الربحية نتيجة لاستراتيجية البنك الفعالة في إدارة التكاليف، وأيضاً تدفقات الإيرادات المبتكرة المتبعة في البنك فضلاً عن الجهود المبذولة لتسهيل العمليات الداخلية، وأكد مواصلة تعزيز خدماته المتميزة لعملائه والتي تتمتع بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

أضاف العوضي: «يحرص البنك على الاستثمار في اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، كما نؤكد أن تقديم خدمة عملاء استثنائية يشَكل أولوية مهمة لدينا ولذا حققنا مستوى عالياً في زيادة رضا وولاء العملاء».

وتابع: «بينما نمضي قدماً بخطوات راسخة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، يظل تركيزنا الدائم على تعزيز خدماتنا لعملائنا وتحقيق النمو المستدام، ونثق بمواصلة الازدهار خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهودنا الحثيثة واعتماد المبادرات الاستراتيجية الفعالة».

وقد أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«كابيتال إنتليجنس» استقرار التصنيف المالي للبنك، ومنحت وكالة «موديز» التقييم الائتماني الأساسي لبنك أم القيوين الوطني عند ba2.