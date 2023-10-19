شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو»: تحويل فبك للصناعة إلى شركة مساهمة ورفع رأسمالها إلى 70 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أنه بتاريخ يوم الأربعاء 03/04/1445هـ الموافق 18/10/2023م تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحويل الكيان القانوني لشركتها التابعة شركة فبك للصناعة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مالها المدفوع من 18 مليون ريال إلى 70 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه تم إصدار نظام الشركة الاساس بعد التحول وتعديل السجل التجاري وفقاً لذلك.

وأضافت أن التحول سوف يخدم أهداف وتوجهات شركة فبك للصناعة في التوسعات المستقبلية وسيحافظ على استقرارها واستدامتها، ويعزز مركز الشركة المالي مما يدعم رفع مبيعات التصدير ويحسن العلاقة الائتمانية مع بعض العملاء الكبار خارجياً بهدف زيادة حصة الشركة التصديرية وبما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية، كما يعطيها المرونة القانونية اللازمة لأي تحولات مستقبلية قادمة.

وأوضحت أن هذا التحول لن يكون له تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لهيكلة رأس المال محاسبياً في قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2023م.

وأفادت بأنها ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تعزيز قدرة الشركة على الدخول في استثمارات جديدة بهدف تفعيل الاستفادة القصوى من التكامل بين أنشطة فيبكو التشغيلية وشركتها التابعة، والارتقاء بكفاءة أعمال الشركة ومراعاة حقوق كافة أصحاب المصالح، والتركيز على مجالات لديها فرص نمو كبيرة، بما سوف يسهم في تعزيز ربحية الشركة، وتعظيم قيمة استثمارات المساهمين على المدى البعيد.