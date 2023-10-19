شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى المعرض السياحى الدولى IMEX بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IMEX والذي تقام فعالياته بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية المشاركة في هذا المعرض، حيث يعد أهم معرض مهني يُقام في السوق الأمريكي مما يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، مشيراً إلى أهمية السوق الأمريكي والذي يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

وأشار وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالهيئة، أنه على هامش المشاركة في المعرض تم عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة العاملة في السوق الأمريكي وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، كما تناولت الحديث عن أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران.

كما تم استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال الزيارة مما يجعل تجربة السائح أكثر ثراء ومتعة.

جدير بالذكر أن الهيئة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 55م2 يضم 6 شركات سياحة مصرية.