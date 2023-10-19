شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التاكسى الجوى ذاتى القيادة يجذب الزوار فى جيتكس دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مجموعة اتصالات من &e، أبرز حلول التقنية والاستدامة والتكنولوجيا المتطورة، عبر جناحها في معرض جيتكس جلوبال 2023, كان أبرزها التاكسي الجوي ذاتي القيادة والذي يتم شحنه كهربائيا يجذب زوار المعرض.

ويبلغ ارتفاع التاكسي الجوي 150 متراً وتصل سرعته إلى 250 كيلومتراً في الساعة، يتضمن نظام الشحن ميجاوات خصيصًا للمركبات الثقيلة ولديه القدرة على الشحن من 1 ميجاوات إلى 3 ميجاوات.

وتستضيف إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" في دورته 43، بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يعقد في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

ويشارك بالمعرض 6 آلاف شركة من 170 دولة، ويضم المعرض 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث.

ومعرض جيتكس جلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.