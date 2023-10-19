شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تعاقدنا مع استشارى عالمى لدراسة تكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم التعاقد مع استشارى عالمى من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي.

وأوضحت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن الدراسة تستهدف تحديد التدعميات المطلوبة لشبكة نقل الكهرباء لاستيعاب حوالى 126 الف ميجا وات من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وترى مشالى أنه لا يوجد دولة فى العالم قادرة على منافسة مصر فى قدرتها على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح، نتيجة الموقع الجغرافي المتميز التي تتمتع به مصر.

وأضافت مشالى أن هناك إقبالا غير عادى على الاستثمار في مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كاشفة أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها فى هذا المجال من خلال تسليم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات لبعض المستثمرين.