شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والصين توقعان مذكرة تعاون لمبادلة الديون من أجل التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت مصر والصين مذكرة تعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق، التي تنعقد في بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. وقعت المذكرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة، التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما تعكس المذكرة، بحسب ما اعلنه مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، حرص الدولتين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجاً فعالا للتعاون الجنوب- الجنوب.

وأعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويذكر أنه سبق أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا، منذ العام 2001، وألمانيا خلال العام 2011، في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي السياق، استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، مدبولي، بقاعة الشعب الكبرى في بكين، بحضور الدكتورة وزراء التعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وسفير مصر لدى الصين، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الصينية.

قال بينج، خلال اللقاء: إن مصر من أكبر البلاد العربية والإسلامية والإفريقية، كما أنها أول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا الشراكة الاستراتيجية التى تربط البلدين، مضيفا أنه على مدار 10 سنوات حظيت مصر والصين بعلاقات تعاون مثمرة في إطار مشروع «مبادرة الحزام والطريق».

وهنأ الرئيس الصيني مصر بالانضمام إلى تكتل «البريكس»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضفي ديناميكية وحيوية جديدة على هذا التجمع الدولي.

وأشار الرئيس بينج إلى دعم الصين لمصر وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الصين على تحقيق التواؤم بين استراتيجية التنمية في مصر مع أهداف ومحاور عمل مبادرة «مبادرة الحزام والطريق».

وأكد حرص الصين على التعاون مع مصر في العديد من المجالات، ومنها البنية التحتية، الطاقة، والطيران، والسياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات، معربا عن ترحيب بلاده بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية، وحرص الصين على توسيع نطاق التعاون على المستوى الشعبي، بما في ذلك التوسع فى نشر وتعليم اللغة الصينية.

وأعرب الرئيس شي جين بينج عن ترحيبه بطرح سندات «الباندا» في السوق الصيني ودعم الصين للجهود المصرية في هذا الشأن، فضلا عن إقرار برنامج لمبادلة الديون بين البلدين لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.

وأكد الرئيس الصيني اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر لحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل الأحداث الراهنة بالمنطقة، مشيرا إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بين الأطراف في غزة ومنع توسع دائرة الصراع الجاري، ودعم بلاده للجهود المصرية الساعية نحو وقف التصعيد وتحقيق التهدئة ومساعيها لفتح ممرات انسانية لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحل الشامل يتمثل فى تنفيذ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بما يضمن تحقيق التعاون والتعايش السلمى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تطلع مصر لمزيد من التعاون والتنسيق مع الصين في المجالات التجارية والاقتصادية وغير ذلك، مشيداً بما تم إصداره مؤخرا من «سندات الباندا» المُقومة باليوان في الصين، والتي من شأنها أن تسهم في دعم الاحتياطات النقدية المصرية.

ووجه مدبولي الشكر للصين على تمويل وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي، الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان، وهو أحد المشروعات التي تتسق مع «مبادرة الحزام والطريق».

وأضاف أن هناك تعاونا أيضا بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتطلعه للتعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «البريكس» خلال الفترة المقبلة، مقدما الشكر للرئيس الصيني على دعم بلاده لمصر في الانضمام إلى تجمع «البريكس»، المهم للغاية في ظل الظروف العالمية الحالية.

ولفت مدبولي، خلال اللقاء، إلى الخطوات التي اتخذتها مصر، والتي تسهم في تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، ومن ذلك توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس، إلى جانب التوسع في تطوير وتحديث الموانئ المصرية، والربط عبر شبكة طرق وسكك حديد بين الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء الموانئ الجافة، تحقيقاً لفكرة الممرات اللوجيستية التي تخدم التجارة العالمية.