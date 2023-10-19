شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر انخفاض في أرباح «تايوان لأشباه الموصلات» الفصلية منذ 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» TSMC أكبر انخفاض في صافي أرباحها منذ الربع الأول 2019، مع استمرار ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بعد الوباء، ومع ذلك تفوقت الشركة على توقعات المحللين في محصلاتها النهائية. وذكرت الشركة أن صافي الدخل للربع الثالث انخفض بنسبة 24.87% عن العام الماضي إلى 211 مليار دولار تايواني جديد (6.51 مليار دولار)، مقابل 191.43 مليار دولار تايواني جديد أو (5.91 مليار دولار) توقعتها «ريفينتيف».

وكذلك انخفضت الإيرادات الإجمالية الفصلية بنسبة 10.83% على أساس سنوي إلى 546.73 مليار دولار تايواني جديد (16.9 مليار دولار)، مقابل 540.39 مليار دولار تايواني جديد متوقعة (16.7 مليار دولار). لكنها في المقابل، حققت زيادة بنسبة 13.7% مقارنة بالربع الثاني لهذا العام. وقال عملاق الرقائق في تقرير أرباحه: «لقد تم دعم أعمالنا من خلال التقدم اللافت لتكنولوجيا 3 نانومتر الرائدة في الصناعة، مع ارتفاع الطلب على تقنيات 5 نانومتر».

يُذكر أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ازدهر في الآونة الأخيرة بفضل انتشار نماذج الدردشة الآلية مثل «تشات جي بي تي» وغيرها، مما عزز أسهم TSMC، التي ارتفعت بنسبة 19% حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، بأن «الطلب القوي على مكونات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 ليس كافياً لتعويض ضعف الطلب على الرقائق في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والتقلبات الدورية الشاملة للأعمال».