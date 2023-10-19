شكرا لقرائتكم خبر عن «نتفليكس» تضيف 8.8 مليون مشترك في الربع الثالث.. والأرباح تتجاوز 8.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «نتفليكس» الخميس، إيرادات فصلية تجاوزت تقديرات «وول ستريت» للربع الثالث، وهو ما مثل نمواً سنوياً بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة 8.54 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.93 مليار دولار للربع الثالث 2022. في حين نما صافي الدخل إلى 1.67 مليار دولار من 1.39 مليار قبل عام. وبناء عليه، ارتفعت أسهم نتفليكس بنسبة 14% تقريباً.

وأعلنت منصة البث المباشر إضافة 8.8 مليون مشترك جديد، في أفضل أداء لها منذ ذروة الوباء في عام 2020. مع توقعات بهوامش تشغيلية بنسبة 20% للعام الجاري بأكمله، أي عند الحد الأقصى من التوجيه السابق للشركة.

وارتفعت أسهم «نتفليكس» 13.8% في تداولات ما قبل السوق في وقت مبكر الخميس، بعد أن تجاوزت منصة البث المباشر تقديرات وول ستريت في نتائج الربع الثالث.

وكانت أسهم الشركة صعدت بنحو 30% خلال العام الماضي، لكنها تباطأت عن مستوياتها لعام 2021 وسط مخاوف بشأن النمو، حيث تواجه المنصة عدداً متزايداً من المنافسين في مجال البث المباشر. (وكالات)