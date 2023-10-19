شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار الشارقة» يعزز خدمات السفر الذاتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظّمت «هيئة مطار الشارقة الدولي» مبادرة «أسبوع خدمة المتعاملين»، الذي يُحتفل به عالمياً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، في إطار تعزيز استراتيجية الهيئة وتحقيقاً لرؤيتها بأن يكون المطار من بين أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر وخدمات رائدة للمتعامل.

وتهدف هذه المبادرة، إلى تسليط الضوء على الخدمات الذاتية المتاحة في المطار، وتشجيع المسافرين على الاستفادة منها لتعزيز ثقافة التواصل مع المتعاملين وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.

عملت إدارة خدمة المتعاملين بالتنسيق مع شركة الشارقة لخدمات الطيران، المزوّد الرسمي لخدمات المناولة الأرضية في مطار الشارقة، ومركز مراقبة جوازات منفذ مطار الشارقة، على تعريف المسافرين إلى آلية إنهاء إجراءات السفر الذاتي، بدءاً من طباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة وملصقات الحقائب وتسليمها لمنصة التسليم الذاتي للحقائب والانتقال مباشرة إلى منطقة إنهاء إجراءات مراقبة الجوازات، لإتمام التحقق الآلي لبطاقات الصعود إلى الطائرة عبر البوابات الذكية، حتى الوصول إلى البوابات الإلكترونية الجديدة والصعود إلى الطائرة.

خدمات ذكية

قال د. أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين: «تعمل هيئة مطار الشارقة الدولي باستمرار على توفير الخدمات الرائدة والذكية التي تجعل تجربة سفر المتعاملين متميزة وترقى إلى أعلى معايير الجودة العالمية. كما حرصنا من خلال مبادرة أسبوع خدمة المتعاملين على ضمان مساعدة المسافرين وإرشادهم إلى كيفية استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المتاحة داخل المطار، كجزء من التزامنا المستمر بتوفير تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين تتيح لهم قضاء وقت أطول في مرافق المطار».