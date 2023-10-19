شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة السعديات الوجهة الشاطئية الأفضل في المنطقة مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب «الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط» للسنة الـ 12 على التوالي من قبل جوائز السفر العالمية، التي تعد أوسكار صناعة السياحة والسفر في العالم، وذلك في خطوة تؤكد مرة أخرى مكانة جزيرة السعديات أبوظبي كأفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط.

وتنفرد جزيرة السعديات أبوظبي باحتضانها لنخبة من أرقى خيارات الإقامة والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب أفضل تجارب الطعام العالمية والإطلالات الخلابة على الشواطئ الرملية البيضاء ومياه البحر الفيروزية المتلألئة، لتتيح للضيوف خيارات مثالية للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة في تجربة استجمامية لا تُنسى.

وتشمل الشواطئ والوجهات في السعديات، شاطئ كاي، ونادي شاطئ السعديات، وشاطئ سول. كذلك يمكن الاستمتاع بالمشاهد الخلابة على مياه الخليج العربي في ممشى السعديات، الشاطئ. كما وتنفرد الجزيرة بمجموعة من الفنادق المنتجعات الفاخرة.