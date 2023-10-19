شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» توفر طلب الوجبات مسبقاً على متن رحلاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبحت خدمة «طيران الإمارات» لطلب الوجبات مسبقاً على متن الطائرة، متاحة الآن عبر 92 وجهة حول العالم، وذلك بعد إضافة 30 وجهة جديدة، بما فيها الرياض وجدة ودلهي ومومباي وكوالالمبور، اعتباراً من الخميس.

وتسلمت طيران الإمارات حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب وجبة مسبقاً على أكثر من 3000 رحلة جوية، ويتقدم عملاء الناقلة بأكثر من 600 طلب يومياً.

وتتيح الخدمة للمسافرين في درجة الأعمال اختيار طبقهم الرئيسي مسبقاً قبل 14 يوماً إلى 24 ساعة من موعد مغادرة رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل في كل مرة، إضافة إلى الحد من هدر الطعام.

وأشهر أطباق الطلب المسبق حتى الآن، لحم البقر المقلي مع صلصة الزعتر، وشرائح البطاطس المشوية والهليون المطهو على البخار، إضافة إلى لحم البقر المشوي مع صلصة الفطر البري الكريمية، والفاصوليا الكينية، إضافة إلى دجاج سوفولك المشوي مع صلصة الفطر البري والثوم الأسود والبطاطس.

أما طبق وجبة الفطور الأكثر طلباً حتى الآن، فهو جبن الشيدر وعجة الثوم المعمر مع السبانخ الكريمية وفطر بورتوبيللو المقلي والطماطم المشوية بالأعشاب.

وتشمل وجبات درجة الأعمال مجموعة مختارة من الأطباق مثل فطائر الشوكولاتة بالبندق مع كومبوت المشمش وكريمة الريكوتا الحامضة على الإفطار، وسمك القد على الطريقة المغربية الذي يقدم مع بيستو الكزبرة، والمغربية مع صلصة الطماطم والزعفران، والقرنبيط واليقطين المشوي مع الهيل على الغداء، وسمك السلمون المرقط المقلي مع كريمة الزعفران والفاصوليا الخضراء المسلوقة والشمندر المطهو وعصيدة دقيق الذرة مع البصل الأخضر للعشاء.