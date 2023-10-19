شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 % ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 %، فيما أسهم انخفاض كلا من العقارات التجارية بنسبة0.1%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023م، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان لـه تـأثير كبيـر فـي ارتفاع المؤشر العام.

انخفاض أسعار الفلل

من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.1%.

وفي المقابل، استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغير يذكر، فيما انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، والمراكز التجارية بنسبة (0.1 %) في حين استقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث 2023م.

وشهد القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.3 نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

ارتفاع على أساس ربعي

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق الربع الثاني من عام 2023.

وأفاد التقرير بأن أسعار القطاع السكني ارتفعت بنسبة 0.4% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة 0.3% وأسعار الشقق بنسبة 0.1%والبيوت بنسبة 0.3 في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وانخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.1 % وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، وأسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي لم تسجل أي تغير يذكر في الربع الثالث 2023م.