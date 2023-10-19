شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة تبوك" تطرح فرصًا استثمارية لتمكين القطاع الخاص بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة تبوك اليوم الخميس، 13 فرصة استثمارية مميزة، ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وشملت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة محطات محروقات، ومجمع مطاعم ومقاهي سياحية بمساحة 7000 متر مربع، ومجمع ملاعب رياضية وعلى مساحة تجاوزات 8000 متر مربع ومخطط الخلاطات ومصانع البلوك، وتطوير البنية التحتية وعدد من الأكشاك.

وبينت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، داعية الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".