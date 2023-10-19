شكرا لقرائتكم خبر عن "توطين".. برنامج متكامل لدعم توفير الوظائف بالقطاع السياحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة السياحة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل عن بعد بعنوان "التعريف ببرنامج توطين".

وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة، نايف الراجحي، إلى جهود البرنامج في توطين الوظائف خاصة في القطاع السياحي، وأشاد بما يجده القطاع من اهتمام من قبل القائمين على البرنامج.

فرص وظيفية متنوعة بالقطاع

كما ثمّن الراجحي بما تقوم به الغرفة والبرنامج من جهود لتحقيق الأهداف المشتركة التي تتمثل في توظيف الباحثين عن العمل بالقطاع السياحي من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات، مشيرًا إلى الفرص الوظيفة المتنوعة بالقطاع.

من جهته أوضح مدير تطوير الأعمال بالبرنامج، بندر الهذال، أن برنامج توطين يهدف إلى توفير فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن العمل، وبين تعاون الوزارة مع الجهات الإشرافية سريعة النمو؛ لغرض استهداف وظائف نوعيه ومهن تخصصية لتوظيف المواطنين والمواطنات، تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعابهم ولتحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة لهم.

توفير آلاف الوظائف وخفض البطالة

وأوضح أن البرنامج يركز على عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في عام 2022، بالتعاون مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص، في توظيف 148 ألف مواطن ومواطنة، مما كان له الأثر في خفض معدلات البطالة.

وأفاد أن البرنامج يقدم حزمة من الحوافز للمنشآت والباحثين عن العمل الذين يتم توظيفهم تشمل حافز دعم الأجور، والتدريب، وبدل الانتقال، والعمل عن بعد، وبدل المواصلات. إضافة إلى حافز بدل رعاية الأطفال الذي يصل إلى 200 ألف ريال للعامل. توطين وذلك لتمكين المنشآت من استقطاب الكفاءات وتدريبهم وتمكينهم، والإسهام في تطورهم الوظيفي ودعم استدامتهم في القطاع الخاص.