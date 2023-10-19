شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم الإمارات في ختام جلسة اليوم الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجعت أسهم الإمارات في جلسة الخميس، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.59%- إلى 9428.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بحدة 1.92% إلى 3808.25 نقطة.

وفي دبي، كانت الأسهم الأكر ارتفاعاً الفردوس 14.9%، واكتتاب 4.01%، والسلام البحرين 2.94%، وأمان 2.55%. والأكر تراجعاً تيكوم 9.43%، وإمباور 8.79%، وإعمار للتطوير 5.76%، والإمارات ريم 5.48%.

وفي أبوظبي ارتفع، البنك التجاري الدولي 14.9%، وبلدكو 14.8%، وأم القيوين للاستثمارات 6.48%، وإيزي ليس 5.52%. فيما انخفض، أسمنت الخليج 9.59%، وستاليونز الإمارات -9.52%، وفودكو -9.5%، والظفرة للتأمين -8.12%.